Rocío Oliva recordó cómo comenzó su romance con Maradona, al verla en medio de una multitud: "Me miró y me guiñó el ojo"

En 2013, Rocío Oliva viajó a Mar del Plata para ver el clásico de River contra Boca. Lo que no imaginó fue que ese día, de un modo atípico, conocería a Diego Maradona y darían paso al inicio de su romance, que duró casi 6 años y medio.

“Lo conocí en Mar del Plata. Yo iba todos los años por el River-Boca. En un momento, estábamos en la puerta del hotel Hermitage y bajan de un micro jugadores de Colombia, que jugaban en Boca, pero yo soy muy fanática de River, así que pasaron”, comenzó diciendo Rocío en PH, podemos hablar, enganchando con su relato a Andy Kusnetzoff, quien le preguntó cómo siguió la historia.

Acto seguido, Oliva contó el inesperado gesto que ella tuvo con un fan que le llamó la atención al Diez, al punto de pedir verla: “Pero después bajó Diego y la gente se empezó a agolpar. Ahí, un chico, desesperado, yo estaba en ojotas, me estaba por pisar. Entonces, agarro al chico de los hombros y le digo ‘me vas a pisar’, y lo corro. Ahí Diego me mira y me guiña el ojo. Después entramos al hotel, bajamos a comer (con mi amiga) y se acercó alguien diciendo que Diego me quería conocer. Él se tenía que ir en 2 días, pero se quedó 5 días más en Mar del Plata”.

Desde ese día, Rocío Oliva no perdió contacto con Diego Maradona, pese a estar hoy separados como pareja.