Rocío Marengo celebró su cumpleaños con Eduardo Fort y sus sobrinos, Martita y Felipe: "Muy feliz"

Rocío Marengo y Eduardo Fort, que se habían separado, volvieron a darse otra oportunidad y se mostraron reconciliados en una fecha muy especial, el cumpleaños de la mediática.

Marengo celebró su cumple en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. Al festejo, además de su novio Eduardo, asistieron sus sobrinos Martita y Felipe, los hijos de Ricardo Fort, con quien se lleva bárbaro.

Además de las fotos de su espectacular look, a puro brillo, Ro compartió las postales más lindas en familia y expresó su alegría. "Un cumpleaños muy feliz", expresó, ilusionada por su familia ensamblada.

"Te amo", también le dedicó a Edu, etiquetándolo, re enamorada.

POR QUÉ ROCÍO MARENGO ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Perdoname, me cuesta entender. No estoy de acuerdo, él fue el que levantó la tarjeta. Yo agradezco el apoyo de mis compañeros. No estoy de acuerdo, a mí me gusta jugar limpio”, dijo Rocío, que anunció que dejaría el reality, y explicó las causas.

“Yo pasé una re linda estadía dentro del Hotel, siento que cumplí, mi paso por acá está más que cumplido, no me gustaría quedarme con este sabor amargo que se va mi amigo”, dijo, y se mostró reacia a acatar los pedidos de sus compañeros para que les evite tener que convivir con el actor más tiempo.

“Si se va Fer yo me voy con él, presento mi renuncia. Y si no, si me permiten, me voy yo y que se quede Fer en competencia”, cerró la ex de Eduardo Fort. “Voy a aceptar este regalo porque acepto también que perdí, sin hacer trampa, perdí porque me equivoqué, como se puede equivocar cualquiera, pero me voy a quedar porque sé que mentalmente los perturbo, los molesto, y aquí voy a seguir”, dijo Carrillo, en respuesta a las críticas del resto de los participantes.