Rocío Galera volvió a apuntar contra Cristian Castro: "No soy la única a la que le ha ofrecido cosas"

En estos últimos días, Rocío Galera acusó a Cristian Castro de ejercer "casting sábana". Contundente, la modelo contó que estaba ilusionada por la posibilidad de trabajar en su videoclip pero, finalmente, él le habría dicho que solo "quería tener intimidad" con ella.

En este contexto, Rocío charló con Juan Etchegoyen y volvió sobre el tema, revelando por qué decidió grabar la conversación con Castro. "Yo recibo un mensaje por Instagram de él desde su cuenta verificada, él me pidió mi número de WhatsApp y empezamos a hablar, él me pregunta si me puede llamar y yo le digo que sí, justo estaba almorzando con mi familia, yo grabé la llamada porque la gente me trata de mentirosa", afirmó, segura, en Mitre Live.

"En esa llamada me ofrece trabajar para su nuevo videoclip de su nueva canción llamada 'Paris es una trampa', y me invitó a Uruguay; yo le dije si podía ir acompañada porque es un desconocido", sumó Rocío sobre el supuesto ofrecimiento del cantante.

Y reveló que él le habría pedido que viajara sola para "tener intimidad" con ella. "Yo le pregunté si podía ir con mi mamá o con alguna amiga y me dice que no, cuando estuvo en Buenos Aires me preguntó si nos podíamos ver, me dijo que él necesitaba tener intimidad conmigo", sentenció, incómoda.

Antes de cerrar, Rocío acusó al cantante de ofrecer dinero o trabajo a cambio de sexo.

"No me parece bien eso, dio vuelta todo, no estoy de acuerdo con su accionar y no soy la única a la que le ha ofrecido cosas, tiene hijos de mi edad Cristian Castro y no da, que una mujer tenga que prostituirse para estar con él no está bueno...".

"Espero que ninguna chica caiga porque sé que algunas pueden aceptar, estoy cansada de que estas personas que tienen dinero y fama piensen que uno va a acceder a lo que proponen", cerró, con firmeza.