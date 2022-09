Ricardo Montaner hizo llorar a un participante de La Voz Argentina: "Reconozco que he sido recio contigo"

Los participantes de La Voz Argentina alcanzaron los octavos de final y este domingo, los cuatro integrantes del “Team Ricardo Montaner” definieron cuáles de ellos pasaron a la siguiente etapa, entre ellos Emanuel Cerrudo.

El participante de La Matanza, de 29 años, llegó al escenario con el aval de Montaner, quien lo preparó para hacer gala de su gran capacidad aeróbica, principal sostén de su gran vozarrón.

Cerrudo interpretó una versión clásica de Cielito lindo lookeado como un mariachi y sorprendió no solo con su voz sino también con sus pasos de baile, lo que le valió el elogio de los jurados.

“¡Cómo aguantaste el aire! ¡No se le acababa más! Yo dije ‘lo enchufaron’”, bromeó Marley, antes de ponerse a bailar con él, en la previa a la devolución de Montaner.

RICARDO MONTANER HIZO LLORAR A UN INTEGRANTE DE SU EQUIPO EN LA VOZ ARGENTINA

“Yo quería decirte que reconozco que he sido ‘fuerte’ contigo a la hora de couchearte, y todo eso, pero quiero que sepas que tengo una razón que lo justifica: yo siento que a nivel masculino tú eres la voz más poderosa que tenemos en el programa este año”, dijo Ricardo Montaner, ocasionado el que Emanuel se quiebre en vivo.

“Entonces, se justifica que yo sea exigente contigo porque sé que no tienes fronteras, lo sé. Entonces espero que tengas en cuenta eso en el futuro, cuando ya no estemos juntos, que estés haciendo tu camino, que sepas que hubo un tipo que te trató recio porque sabía exactamente que tu futuro era impredecible, largo, infinito. Felicidades”, cerró el jurado.

“Gracias Montaner, yo tengo los cassettes tuyos en mi casa. Que me lo digas vos, para mí es un placer enorme. Yo solo quiero decir que sigan por sus sueños, porque yo pensé que con 39 años ya no se me iba a dar”, señaló Cerrudo.

“Cuatro veces vine a hacer el casting y les mando saludos a todos los que conocí en los castings, que hemos golpeado puertas un montón. Y la verdad es que me emociona, porque se lo dice un pibe del barrio de La Matanza, así que ‘a seguir adelante’”, agregó Emanuel Cerrudo, poco antes de pasar a los cuartos de final de La Voz Argentina gracias al voto del público.