Revelan la furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Le molestó que la juzgara como madre"

La transmisión en vivo de Mauro Icardi despotricando contra Wanda Nara desde Turquía abrió una grieta más en la separación que atraviesan por estos días. Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) contó que el enojo de la mediática es real.

Según contó, fueron los detonantes la exposición que el futbolista le dio a los hijos de la empresaria y una supuesta actitud del futbolista donde buscaría ponerlos en contra de su madre. “Mauro le recrimina eso de los hijos, que fue una de las cosas que más le molestó a Wanda”, contó.

“Le molestó mucho que él la juzgue como madre”, aseguró, sobre la interna del ex matrimonio. “Se puso muy mal. Re caliente”, concluyó.

ASEGURAN QUE WANDA NARA NO ATENDIÓ A MAURO ICARDI PORQUE ESTABA CON L-GANTE

El origen de la furia de Mauro Icardi con L-Gante por su romance con Wanda Nara se remontaría a mediados de agosto, y Marcela Tauro reveló un dato inédito que provocó la furia del delantero de Galatasaray.

"En un momento Mauro llamó a Wanda, y ellos estaban juntos desnudos", contó la panelista de Intrusos en referencia a que el cantante habría estado compartiendo la cama con Nara.

Luego, Tauro admitió: "No sé si atendió o no atendió. Hablan de llamada, no de videollamada". Al final, Marcela Tauro opinó que Wanda Nara "se relajó mucho" en Argentina, por lo que le habría dado vía libre a su aventura con L-Gante para acelerar su divorcio con Mauro Icardi.