Rei: "Un día me di cuenta que lo mío era la música y dejé la barbería y la mecánica"

Cuando todavía repartía su tiempo entre la mecánica y su barbería de la Zona Oeste, Rei comenzaba a grabar algunas primeras canciones y a perfilar su vocación dentro de la música, aprovechando sus ratos libres y recibiendo hasta los aportes y las bendiciones de sus clientes.

"Yo cortaba el pelo y estaba en la barbería todo el día. A los clientes que venían a cortarse les mostraba algunas canciones. Algunos por ahí me decían que estaba bueno lo que hacía y que tenía que subirlo", contó el artista, en diálogo con Télam.

La historia se completa con un niño de 13 años llamado Elián, por entonces uno de sus habituales clientes, quien lo ayudó a poder subir su primera canción a las plataformas: de ahí en más, todo fue digitándose hacia una misma dirección y lo que al principio parecía un pasatiempos terminó por depositarlo dentro de la escena urbana.

"Yo no sabía cómo juntar una imagen con un audio para subirlo a YouTube y generar un video. Así que después de cortarle el pelo, agarramos la compu y el nene me lo terminó de resolver. Desde ese día, arrancó el camino y no paré hasta que me di cuenta que lo mío era la música. Y dije 'chau barbería, chau mecánica'. Es por acá", agregó.