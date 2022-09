La reacción del Pollo Vignolo ante las fuertes críticas de Alejandro Fantino

La relación de Alejandro Fantino y Sebastián “Pollo” Vignolo entró en un impasse cuando el conductor de Animales sueltos vertió durísimos conceptos sobre su colega en su nuevo espacio de streaming.

En pocas palabras, Fantino señaló que inauguró su nuevo espacio mediático con la intención de “hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo”, de quien además se ha mofado en algunas ocasiones en la señal ESPN, donde ambos son compañeros.

“Nace como una necesidad de estar lo más alejado posible del periodismo que practica y representa Sebastián Vignolo. Y no es contra él como persona, aunque no sé si me saludará en la calle después de lo que voy a decir, pero yo lo saludo", agregó el futuro marido de Coni Mosqueira.

LA OPINIÓN DE SEBATIÓN “POLLO” VIGNOLO ANTE LOS DURÍSIMOS TÉRMINOS DE ALEJANDRO FANTINO

“¿Qué lucha está llevando que no la vemos nosotros?”, se preguntó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo al ver la prédica de Fantino sobre su forma, casi religiosa, de hacer periodismo deportivo de manera “épica”, comparándose con el rey Leónidas del film 300.

“Es marketing para promocionar su plataforma, porque dice ‘mucha guerra, mucha guerra’ pero después dice ‘en esta plataforma’”, señaló Rodrigo Lussich, mientras Iavícoli señalaba que el nombre de ese medio significa “obsesión o estado de la persona que tiene en su mente una idea”.

“Para sumar a esta guerra, obviamente, lo contacté al Pollo Vignolo para saber qué opinaba. Me mandó un audio, hizo como una pausa, porque estaba manejando y me dijo ‘No tengo nada para decir al respecto’, o sea que Alejandro (Fantino) queda como peleando solo’”, cerró Karina.