La reacción de Morena Rial al ser consultada por María del Mar Ramón, la nueva pareja de Jorge: "Es una amiga"

El infarto de miocardio que sufrió Jorge Rial este fin de semana mientras vacacionaba por Bogotá, dio pie a que se oficialice a la fuerza el romance que el conductor mantiene con la escritora María del Mar Ramón, de quien Morena asegura que “es una amiga”.

A lo largo del día, diferentes medios explicaron que Rial mantiene un romance con la escritora feminista desde hace meses, y que viajó a Colombia en plan vacacional, pero también para acompañarla a la Feria del libro que se realiza en Bogotá para que ella diserte ante los asistentes.

En LAM, Ángel de Brito y sus panelistas hablaron con Morena Rial, que el sábado viajó a Colombia con su hermana Rocío para hacerse cargo de su padre, que permanece internado en una clínica desde el sábado, y ella se refirió a la acompañante del periodista.

MORENA RIAL HABLÓ DE MARÍA DEL MAR, LA NUEVA PAREJA DE JORGE RIAL

Fue Nazarena Vélez la que abrió el tema cuando contó que habló con Morena por su necesitaba ayuda para cuidar a su hijo, y le preguntó si María del Mar está asustada con la situación. “¿Qué novia?”, preguntó la joven, haciéndose la desentendida.

“La escritora colmbiana”, apuró Yanina Latorre, mientras De Brito acompañaba con un “Moreeee”. “Eh…. Es una amiga de mi papá”, aclaró Morena, que la semana pasada contó lo mucho que le costó aceptar la relación de su padre con su exesposa Romina Pereiro.

“¿Ella les avisaba cómo iba la cosa?”, le preguntó De Brito, mientras Latorre la interrogó sobre el vínculo con la escritora. “Si, ella es muy buena chica. No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, explicó More.