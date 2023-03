Qué dice el entorno de Jey Mammon sobre la denuncia de Lucas Benvenuto: "No niegan la relación"

La delicada denuncia que enfrenta Jey Mammon por abuso sexual de Lucas Benvenutto, un joven que asegura que fue abusado por el conductor desde los 14 a los 17 años, hizo que el animador emita un comunicado. En América Noticias analizaron el descargo y Martín Candalaft contó qué dicen hoy los allegados del humorista.

“Jey dice que es un ‘episodio falso en gran parte de su contenido’. Eso admite la relación”, puntualizó Rolando Graña sobre las palabras del animador, quien fue apartado de la conducción de La Peña de Morfi.

“Yo hablé con una persona allegada a Jey Mammon que, sobre todo, era allegada en el momento que él recibió la denuncia y a mí no me niega la relación. Lo que sí dicen aquellos que estuvieron con Jey Mammon es que hay una diferencia en cuanto a la edad que Lucas tenía, pero no habla de mayoría de edad”, aseguró el periodista.

"Estas personas con las que yo pude hablar dicen que, en realidad, Lucas tenía entre 16 y 17 años y que le mintió a Jey diciéndole que tenía 18. Igualmente era menor". G-plus

POLÉMICA VERSIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN DE JEY MAMMON CON LUCAS BENVENUTO

“Lucas Benvenuto dice que tenía 14 años en ese momento y estas personas con las que yo pude hablar que, en realidad, él tenía entre 16 y 17 años y que le mintió a Jey diciéndole que tenía 18. Eso dicen desde su entorno. Igualmente era menor”, detalló Candalaft.

Más sobre este tema Jey Mammon se defendió de las acusaciones de abuso con un comunicado: "He sufrido extorsión"

“No es un aliciente, por más que le haya mentido”, se despachó el conductor. “No niegan la relación”, remarcó, mientras que el abogado Juan Pablo Gallego aclaraba la situación.

Más sobre este tema Crudos detalles de la denuncia de abuso sexual infantil a Jey Mammon: "Le habría dado pastillas para dormir"

“Un mayor de edad no puede aludir como argumento que estuvo con un niño o una niña, un menor de edad y decir ‘no me mostró el documento’. Es responsabilidad del mayor evitar esta situación terrible”, explicó.

Más sobre este tema Jey Mammon habría sido desvinculado de La Peña del Morfi tras la denuncia por abuso sexual infantil

Línea 102. La línea telefónica de las chicas y los chicos. Llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos.