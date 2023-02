Profundo análisis de Santiago del Moro en la recta final de Gran Hermano 2022: "Fue un arduo recorrido y he puesto mi vida"

Si bien todavía quedan muchas galas para conocer quién se alzará con el título de campeón de Gran Hermano 2022, los participantes empiezan a sentir los nervios y la adrenalina de la recta final. Y Santiago del Moro también.

Así lo compartió el conductor en el reality de Telefe: “Saben que este programa, si Dios quiere, dentro de poco va a llegar a la final. No falta tanto tampoco”, comenzó diciendo Del Moro, mientras los presentes en la tribuna demostraban su descontento porque este ciclo llegue a su fin.

“Fue un arduo recorrido este, chicos, y he puesto mi vida como todos ustedes, y ni hablar de los chicos, en este programa que no es uno más”, agregó el presentador, volcando sus sentimientos ante las cámaras. Y cerró, a flor de piel: “Gran Hermano es un programa que para los que no estamos en la casa, te mete y uno se identifica con los jugadores”.

Más sobre este tema Marianela Mirra fulminó a Marcos de Gran Hermano: "Me dolería que ganara"

ARIEL, NACHO, ALFA, MARCOS Y JULIETA SON LOS NUEVOS NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2022

Luego de que Agustín Guardis se convierta en el último eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, risas, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cinco elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Camila es la líder de la casa (derecho que obtuvo después de un tremendo desafío de equilibrio y concentración), y tendrán la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?