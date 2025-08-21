Con entradas agotadas, Marcelo Arce presentó un espectáculo inolvidable para conmemorar los 50 años de “Bohemian Rhapsody”, la legendaria canción de Queen. La función especial se llevó a cabo en el Teatro Astral de la Avenida Corrientes, donde el público ovacionó de pie una propuesta que combinó música, imágenes en pantalla gigante, análisis histórico y emociones en vivo.
Marcelo Arce revivió la magia de Queen en una noche única
Con su inconfundible estilo didáctico y apasionado, Marcelo Arce recorrió la historia, los secretos de grabación y el verdadero significado de la obra más icónica de Freddie Mercury. Durante el show, se incluyeron:
- Fragmentos inéditos de grabaciones
- Versiones sinfónicas impactantes
- Rarezas musicales poco conocidas
- Grandes clásicos como Love of My Life, We Will Rock You y Barcelona
El espectáculo fue también una celebración personal para Arce, quien festeja 50 años junto a la música, consolidándose como uno de los grandes divulgadores musicales de la Argentina.
📆 Próximo show de Marcelo Arce en el Teatro Astral
🎹 MOZART Y LENNON Una nueva propuesta musical de Marcelo Arce que une dos genios de la historia de la música: Wolfgang Amadeus Mozart y John Lennon.
📍 Teatro Astral – Av. Corrientes 1639🗓️ Lunes 15 de septiembre