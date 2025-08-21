Con entradas agotadas, Marcelo Arce presentó un espectáculo inolvidable para conmemorar los 50 años de “Bohemian Rhapsody”, la legendaria canción de Queen. La función especial se llevó a cabo en el Teatro Astral de la Avenida Corrientes, donde el público ovacionó de pie una propuesta que combinó música, imágenes en pantalla gigante, análisis histórico y emociones en vivo.

Marcelo Arce revivió la magia de Queen en una noche única

Con su inconfundible estilo didáctico y apasionado, Marcelo Arce recorrió la historia, los secretos de grabación y el verdadero significado de la obra más icónica de Freddie Mercury. Durante el show, se incluyeron:

Fragmentos inéditos de grabaciones

Versiones sinfónicas impactantes

Rarezas musicales poco conocidas

Grandes clásicos como Love of My Life, We Will Rock You y Barcelona

El espectáculo fue también una celebración personal para Arce, quien festeja 50 años junto a la música, consolidándose como uno de los grandes divulgadores musicales de la Argentina.

📆 Próximo show de Marcelo Arce en el Teatro Astral

🎹 MOZART Y LENNON Una nueva propuesta musical de Marcelo Arce que une dos genios de la historia de la música: Wolfgang Amadeus Mozart y John Lennon.

📍 Teatro Astral – Av. Corrientes 1639🗓️ Lunes 15 de septiembre