Premios FIFA The Best: Lionel Messi llegó con Antonela Roccuzzo a la ceremonia de premiación | en vivo

Lionel Messi, nominado como mejor futbolista del año, llegó a la ceremonia de los Premios FIFA The Best acompañado por Antonela Roccuzzo.

La séptima entrega de los Premios FIFA The Best se realizan este lunes 27 de febrero en la ciudad de París, Francia. Entre los nombres más destacados, se nota la presencia de campeones del mundo como Lionel Messi, Lionel Scaloni y ‘Dibu’ Martínez en distintas categorías.

La ceremonia tendrá la entrega de distintivos a los nominados de distintas categorías como “mejor jugador del mundo”, “mejor director técnico” y “mejor arquero”. También está nominada "la mejor hinchada"

¿QUÉ SON LOS PREMIOS THE BEST?

The Best FIFA es un premio individual, creado en 2016, con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. El premio se otorga junto con otros varios como el de mejor entrenador en la gala anual del organismo conocida como The Best FIFA Football Awards.

El premio sustituye al FIFA Balón de Oro, que era un premio individual y se otorgaba anualmente al mejor jugador de fútbol del mundo. Este premio fue el resultado de la unificación entre el Balón de Oro, entregado por la revista France Football, y el Jugador Mundial de la FIFA, entregado por la FIFA.