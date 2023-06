"Los pinchazos siguen": filtran los dramáticos chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki

Silvina Luna se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Italiano, adonde ingresó el 13 de junio.

Este miércoles 28 de junio, Lotocki, a quien Silvina lo acusó de mala praxis, se defendió de las acusaciones en una entrevista que brindó en TN.

QUÉ DICEN LOS CHATS ENTRE SILVINA LUNA Y ANÍBAL LOTOCKI

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", consultó Silvina Luna a Lotocki.

"No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”.

“Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?” G-plus