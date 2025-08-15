Lee tu horóscopo diario del 15 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna menguante mejora el trabajo y los proyectos económicos. Te destacás en tu accionar con tu trabajo. Se activa tu liderazgo y marcás el rumbo para los demás.

Tauro : La luna menguante aporta nuevos proyectos para tu vida. Desafíos a futuro en expansión cumpliendo expectativas. Todo lo que sembraste empieza a dar frutos.

Géminis : Un proyecto que habías dejado atrás aparece mejorando tu vida económica. Firmás un contrato con éxito. Sentís más claridad y te animás a concretar lo pendiente.

Cáncer : La luna menguante te contiene económicamente, te acompaña con seguridad para tomar tus decisiones. Equilibrio interior por los logros. Confiás en tu intuición y eso te guía bien.

Leo : La luna menguante puede frenar un poco los avances verdaderos en la profesión solo por hoy. Proyecto de viaje corto. Es momento de revisar lo que venís haciendo y ajustar el rumbo.

Virgo : Con luna menguante aumentan tus ideas de mejor economía a pesar de lo difícil. Conseguís lo que te apasiona. Fertilidad en los proyectos. Tu esfuerzo empieza a dar frutos visibles.

Libra : El diálogo con la pareja mejora gracias a esta luna menguante, paciencia para lograr más trabajo. Nueva expansión con éxito. Tu creatividad es clave para generar algo nuevo.

Escorpio : La luna menguante te ayuda a avanzar con lo que querés hacer en pareja o sociedad. Tus ideas son muy positivas. Defendés tus convicciones y eso te da impulso.

Sagitario : Propuestas laborales que son muy buenas. Conseguís lo mejor, reaparece lo que sirve esta luna menguante. Superás todo con entereza. Tu optimismo te abre caminos inesperados.

Capricornio : Con luna menguante aparecen nuevos planes económicos, los anteriores se cierran con efectividad. Rueda del amor y una nueva historia. Te liberás de cargas y te enfocás en lo que sí suma.

Acuario : La luna menguante te da mejoras en el trabajo y te ayuda a mejorar con paciencia en el amor. Retomás un proyecto con nuevas energías. Buscás estabilidad desde lo práctico.