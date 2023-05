Picante sincericidio de Viviana Canosa con respecto a su estado sentimental: "Al próximo que aparezca le doy"

Yanina Latorre debutó en su programa radial, en el cual estuvo acompañada por Viviana Canosa y Ángel de Brito.

En una divertida charla, Yanina la preguntó a la conductora qué onda con su vida sentimental. ¿Está soltera o de novia? Entonces, Viviana sorprendió al hacer un picante sincericidio.

"Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy. Hace muchísimo estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo", contó, re picante, sorprendiendo a sus compañeros.

Más sobre este tema Mariana Brey, muy picante a la hora de opinar sobre Viviana Canosa: "Ningunea como Laura Ubfal"

Y se despidió haciendo una contundente aclaración. "Ojo, soy re mojigata y tengo una cosa de conservadora, pero me gusta siempre uno solo al mismo tiempo", sentenció, entre risas.

MARIANA BREY, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA VIVIANA CANOSA A RAÍZ DE UN ANTIGUO DESENCUENTRO

“A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética. Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón”, dijo Mariana que instantes después rompió la buena onda: “Pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal. No sé si le guste esta comparación”, dijo.

Más sobre este tema Viviana Canosa salió con los tapones de punta contra Mario Pergolini: "¿Vos te burlás de Marcelo Tinelli?"

A la hora de justificar sus palabras, Brey se remontó a una entrevista que Canosa le dio a Ángel en los tiempos de Bien de verano. “Ella pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle”, reveló la periodista.

“Son cosas que no está bueno que pase, pero me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: ‘Bueno, un beso a las chicas”. No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista. Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver”, cerró Brey.