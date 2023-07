La picante reacción de Estefi Berardi luego de que Yanina Latorre perdiera el Martín Fierro a Mejor Panelista

Estefanía Berardi reaccionó a la derrota de su excompañera en LAM, Yanina Latorre, en los premios Martín Fierro 2023.

La "angelita", que se llevó pésimo con Berardi mientras compartieron el ciclo de Ángel de Brito en América, estaba ternada como Mejor Panelista.

"Grosa, Mariel Di Lenarda, gran periodista". G-plus

Sin embargo, la estatuilla se la llevó Mariel Di Lenarda, integrante de Nosotros a la mañana. "Grosa, Mariel Di Lenarda, gran periodista", la felicitó Estefi en Twitter, al ver que había ganado el Martín Fierro. ¿Palito para Yanina?

ESTEFANÍA BERARDI FULMINÓ A YANINA LATORRE TRAS SU SALIDA DE LAM

“¿Qué fue lo que a vos te molestó?”, le preguntó Pampito y la panelista respondió: “Las difamaciones de parte de Yanina”.

“¿Por eso te vas LAM y le inicias acciones legales a Yanina?”, insistió el periodista y ella dijo: “Sí. Con Ángel está todo bien, estoy re agradecida, él me ayudó, me aconsejó”.

"Cuando empecé a ver a que del otro lado no era show, que ya agredía y era violenta". G-plus

“¿Cuándo fue el quiebre?”, repreguntó Pampito y Estefi contestó: “Cuando empecé a ver a que del otro lado no era show, que ya agredía y era violenta”.

“Cuando empecé a ver que me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta que no quería estar más en el lugar”, explicó Berardi.