Picante reacción de Cande Tinelli sobre los rumores de infidelidad de Coti Sorokin

Después de dos años y medio de amor, con numerosas idas y vueltas, Cande Tinelli aseguró que su separación de Coti Sorokin es definitiva y opinó muy picante de los rumores de infidelidad del cantante, recientemente vinculado con una azafata.

"Se estuvo hablando de que él fue desprolijo, de que hubo infidelidad. A mí, él me lo negó rotundamente", le dijo el notero de LAM, Alejandro Castelo, a Cande, y ella lo descolocó con su sugerente y pícara reacción: "Estas risas te encantan".

Acto seguido, la hija de Marcelo Tinelli se puso seria y habló a fondo de la versión de infidelidad de Coti: "Mirá, yo no lo puedo comprobar. Me llegó de muchos lados. No solo de esa mujer, me llegó de varias".

"Quiero aclarar bien que estoy del lado de las mujeres. Yo las banco, las entiendo y las súper respeto. Jamás me enojaría con una mina. Pero, la verdad, no tengo pruebas. No tengo fotos. No tengo textos. Nada. Pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras", agregó Cande.

"Yo jamás desconfié de él. Soy una persona que, cuando estoy con alguien, me entrego al cien por cien. Y espero lo mismo de la otra persona. Pero bueno, a veces, eso no pasa y hay gente mentirosa, gente que oculta cosas", expresó, picante.

"El que carga su cruz va a ser él. No yo. Yo estoy tranquila. liviana de equipaje", aseguró Cande Tinelli, cada vez más lejos de Coti Sorokin.

CANDE TINELLI AFIRMÓ QUE LA SEPARACIÓN DE COTI ES DEFINITIVA

Mirando a cámara con contundencia, Cande Tinelli le dijo al notero de LAM que esta vez no se trata de una crisis amorosa más con Coti Sorokin.

"Él dijo que hablamos todos los días. Si hablamos todos los días es por un tema de que él quiere seguir hablando. Insiste con que quiere remontar la relación”, dijo la artista.

Y finalizó, tajante: "Yo estoy muy decidida a no volver. No me interesa hablar más con él. Lo suelto con todo mi amor".