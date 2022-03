Picante posteo de Nicole Neumann tras compartir el acto escolar de su hija con Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Si no es tuyo, no lo tomes"

Enamorada de José Manuel Urcera, Nicole Neumann asistió al primer día de clases de su hija Sienna. Al que también fueron Fabián Cubero y su novia, Mica Viciconte.

Tanto Nicole como Fabián y Mica compartieron a través de sus stories de Instagram las fotos más lindas de la nena en pleno acto escolar, sonriente por haber sido abanderada.

Tras el evento escolar, Nicole realizó un contundente posteo a través de Instagram Stories, que llamó la atención.

"Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas", dice el posteo que compartió Nicole G-plus

"Sabiduría japonesa... Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, cállate", sentenció Nicole, sin vueltas.

NICOLE NEUMANN HABLÓ DEL EMBARAZO DE MICA VICICONTE

Consultada por Intrusos por el embarazo de Mica, que espera a su hijo Luca junto a Cubero, Nicole aseguró: "Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido”.

Con tono conciliador, en medio de su eterno conflicto con Cubero y Mica, la top afirmó: “Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz”.

Y reveló que sus hijas también le piden un hermanito o hermanita de parte de ella y su pareja: “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'".