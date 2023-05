El picante consejo de Adrián Pallares a Coppola tras el enojo de China Suárez: "Tenés que decir que te llegó la información"

Guillermo Coppola contó en Intrusos que la China Suárez (31) no estaría sola, a menos de un mes de la separación de Rusherking (22), cantante con el que estuvo un año de novia.

Indignada, la actriz levantó el teléfono y cruzó fuerte al exrepresentante de futbolista por hablar de su vida privada sin conocerla y lo acusó de decir mentiras.

Atento a la polémica, Adrián Pallares recogió el guante y le dio un picante consejo a Coppola en Socios del Espectáculo.

"Guillermo, si te llama la China, le tenés que decir 'mirá, me llegó esa información y no la pude chequear con vos'. Pero ¡¿cómo vas a decir que era para seguirle el juego (a la conductora)?! Hasta la victoria siempre, Guillermo. A fondo", dijo el conductor, con picardía.

"No arrugues", acotó Paula Varela. Y Pallares concluyó: "Si te llama le decís que era un rumor, que mañana lo aclarás".

EL FUERTE ENOJO DE CHINA SUÁREZ CON GUILLERMO COPPOLA Y MARCELA TAURO

Presionado por Marcela Tauro, el lunes 1 de mayo, Guillermo Coppola contó en Intrusos que la China Suárez estaría conociéndose con un hombre mayor, tras la ruptura con Rusherking.

"La China cambió juventud por experiencia… Pero esto es un rumorcito, no estoy seguro", dijo el exrepresentante de futbolistas, enfureciendo a la artista con su versión.

Indignada, la China Suárez echó por tierra el rumor a través de un contundente descargo en redes.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner".

"Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su '"trabajo' para joderle la vida a otros".

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".

Hecho el primer descargo, China Suárez comprendió que no estaba siendo lo suficientemente clara y emitió un nuevo posteo.

"Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años".

"No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme".

"Su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada. Lo hice para seguirle el carro a la conductora (Marcela Tauro reemplazó a Flor de la Ve) y que no se sintiera mal'. ¿Ahí se entiende?".