Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y referente indiscutida del estilo joven, volvió a marcar tendencia con un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales: los tooth gems.

Se trata de pequeñas gemas que se adhieren a los dientes y que transforman la sonrisa en un verdadero accesorio de moda. Su aparición con este look despertó curiosidad, generó revuelo y confirmó que las joyas dentales llegaron para quedarse.

El resultado: una sonrisa que no solo ilumina, sino que también habla de personalidad y actitud.

La tendencia de Ámbar De Benedictis | Créditos: Instagram @ambardebenedictis

Si bien figuras internacionales como Dua Lipa, Rosalía o Hailey Bieber ya habían adoptado este estilo, fue la nieta de Mirtha Legrand quien lo popularizó en Argentina, combinando el brillo de las gemas con un look fresco y moderno que se volvió viral.

QUÉ SON LOS TOOTH GEMS

Los tooth gems consisten en pequeños cristales —generalmente de zirconia, oro o piedras sintéticas— que se colocan sobre el esmalte dental mediante un adhesivo especial.

La tendencia de Ámbar De Benedictis | Créditos: Instagram @ambardebenedictis

No requieren perforaciones, no dañan el diente y son completamente reversibles. Su duración varía entre cuatro y ocho semanas, dependiendo del cuidado personal, la higiene y la calidad del material utilizado.

Desde el punto de vista odontológico, los expertos recomiendan que la colocación sea realizada únicamente por profesionales especializados en estética dental.