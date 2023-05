Pía Shaw sorprendió al médico personal de Jorge Rial con una pregunta indiscreta: "¿La novia volvió con él al país?"

A diez días del infarto que Jorge Rial sufrió en Colombia, este martes 9, el conductor está regresando a la Argentina en un vuelo sanitario. Su médico personal, Guillermo Capuya, habló de la salud de Rial y Pía Shaw lo sorprendió en vivo con una pregunta indiscreta.

"Jorge evolucionó muy bien de este episodio cardíaco que tuvo el sábado (29 de abril). Los resultados de los últimos estudios son alentadores. Ha recuperado una capacidad cardíaca muy importante. Hoy a la noche lo recibiremos en el Sanatorio Finochietto", dijo Capuya en A la Barbarossa.

Aportándole una cuota de picardía al tema, Pía Shaw puso en escena a María del Mar Ramón, escritora colombiana con la que Jorge estaba viviendo un romance bajo perfil hasta su descompensación en Bogotá.

"¿La novia volvió con él?", le preguntó la panelista al médico personal de Rial, quien respondió hábilmente y haciéndose el desentendido.

"No, yo no la conocía a la... Yo no conocía ninguna novia", señaló Capuya. Y Analía Franchín lo chicaneó sin filtros: "Vos sos muy políticamente correcto, Guillermo. Te va a crecer la nariz como a Pinocho".

"No, no", concluyó Capuya, también con humor y limitándose a hablar únicamente de la salud de su paciente y no de su vida amorosa.

CONOCÉ MARÍA DEL MAR, LA ESCRITORA CON LA QUE ESTABA JORGE RIAL CUANDO SE DESCOMPENSÓ

El primero de mayo, a dos días del grave episodio cardíaco de Jorge Rial en Colombia, Maite Peñoñori contó en Intrusos que el conductor tiene una relación amorosa con María del Mar Ramón, escritora de 30 años, nacida en Colombia, que reside en Buenos Aires desde el 2012.

Laura Ubfal: -María del Mar Ramón es quien se comunicó con las hijas de Jorge. Expliquemos quién es.

Marcela Tauro: -A mí me sorprendió que Jorge esté en Colombia. Él desde el miércoles no estaba haciendo su programa. Se había ido de vacaciones con María del Mar Ramón. Es una escritora colombiana y, aparentemente, sería su nueva novia.

Pablo Layus: -Vive en la Argentina.

Maite Peñoñori: -Sí, vive desde el 2012 en Buenos Aires. Es nacida en Bogotá. Es escritora. Tiene dos libros. En este momento está la Feria Internacional del Libro en Bogotá y ella expuso, estuvo de moderadora y firmando libros. Esta actividad, ella no la suspendió.

Tauro: -¿Sería la nueva novia de Rial?

Maite: -Estaría teniendo una relación con Jorge y es quien se comunica con una de sus hijas para avisarle (de la situación).

María del Mar es una joven de 30 años, muy feminista. Tiene una militancia muy importante en el feminismo. De hecho, creó una organización no gubernamental que se llama Red de mujeres, y un Colectivo en Colombia que se llama Las viejas verdes. Tiene una militancia importante más allá de los libros que escribe.