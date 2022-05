El percance de Jésica Cirio con su look súper escotado en los Martín Fierro

Es un clásico de los Premios Martín Fierro y en el regreso de la fiesta de Aptra no podía faltar. Los vestidos que terminan jugándole una mala pasada a las figuras y terminan enseñanando mucha más piel de la que querían. Esta vez fue Jésica Cirio la que tuvo un problema con el look que eligió.

La coconductora de La Peña de Morfi dio que hablar cuando subió a recibir, junto a todo el equipo del programa de Gerardo Rozín, el premio como mejor ciclo Musical y el súper escote de la modelo le jugó una mala pasada.

La animadora había elegido un vestido muy sexy con un escote de corazón en tono champagne rosado… ¡que se le iba bajando y la obligó a estar todo el tiempo subiéndoselo para no terminar en lolas arriba del escenario!

Jésica Cirio reveló en su visita a No es tan Tarde que discute mucho con Martín Insaurralde por la crianza de su hija, Chloé, ya que es muy permisiva.

“¿Quién es más estricto con la criatura?”, le preguntó Gernán Paoloski a la modelo, quien respondió: “Él, yo soy más permisiva, es la discusión de todos los días”.

“Discutimos mucho por eso, nunca lo desautorizo porque sino se arma el tole tole en casa; cuando le digo no a mi hija, mi no, claramente mi no no tiene fuerza”, confesó.