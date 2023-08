Paula Varela reaccionó al anuncio de la separación de Tini y De Paul y apuntó contra los colegas que la desmintieron

"A mí me llegó la data en medio de un programa de Socios, ya me venían contando de que Tini y Rodrigo no estaban bien. Yo tengo acceso a los entornos, vamos a decirlo así. Yo siempre que tiro información la recontra chequeo y la tiro cuando la tengo confirmada. Por eso, esperé a dar la información", contó Paula Varela a Ciudad.