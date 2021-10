Paula Varela contó la reacción que habría tenido Pampita cuando descubrió a Vicuña y la China in fraganti: "A ella la ahorcó; a él le fracturó costillas"

El histeriqueo virtual entre China Suárez y Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara, y por el cual dejó al padre de Francesca e Isabella, trajo a la memoria la visceral reacción de Pampita cuando encontró infraganti a Benjamín Vicuña con la actriz: "Pampita agarró de los pelos a la China y la mató, eh. La ahorcó".

Memoriosa, Paula Varela completó en Intrusos la violenta anécdota que sucedió en diciembre de 2015, en pleno set de El Hilo Rojo: "Y Pampita le pegó tres tacazos a Vicuña que le fracturó unas costillas".

En ese momento, Karina Iavícoli había contado su versión de la mítica historia sobre la palta y la manta amarilla de Nepal: "Lo que cuentan es que Pampita había ido a comer y a bailar cerca de donde estaban rodando la película y dijo 'paso a saludarlo'".

Más sobre este tema Pampita habría encontrado infraganti a Benjamín Vicuña con la China Suárez: "Vi lo peor que podía ver una mujer"

Sin embargo, Paula Varela contradijo contundente a su compañera sobre la razón por la que la madre de los cuatro hijos mayores del chileno cayó como un rayo en el motorhome donde estaban la China y Benjamín: "No, una amiga de Pampita la llamó desde la grabación y le dijo 'venite para acá porque está ardiendo Troya'".

Más sobre este tema Qué vio Pampita cuando descubrió a Vicuña con la China Suárez en el motorhome: "Estaban teniendo sexo; lo juro por mis hijos"

Atento, Adrián Pallares acotó que la propia China Suárez había acusado a Pampita de violencia física y verbal, y ya en abril de 2016 Pampita blanqueó cómo encontró a Benjamín Vicuña con quien más tarde se convertiría en la mamá de Magnolia y Amancio: "No había nadie en el motorhome… Solo ellos dos teniendo sexo. Lo juro por mis hijos. Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar".