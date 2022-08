Paula Chaves les dedicó a su "comunidad de mujeres" un conmovedor posteo: "Juntas somos un poder"

Paula Chaves comparte parte de su día a día en familia con sus seguidoras de Instagram.

Tanto los momentos más felices como sus angustias y preocupaciones, las vuelca en sus redes sociales.

Por primera vez, la pareja de Pedro Alfonso les habló directamente a las mujeres que la siguen desde hace tiempo.

Y les agradeció por los muchos mensajes que le envían a diario, dedicándole su apoyo y también contándole sus experiencias personales.

PAULA CHAVES LE HABLÓ A SU "COMUNIDAD" DE MUJERES

"Gracias por estar ahí del otro lado en cada cosa que hago, sea en la tele o en la vida real".

"Es muy linda esta comunidad de mujeres que formamos, me encanta leerlas, me hace bien que me compartan sus experiencias de todo".

"GRACIAS... Juntas somos un poder", les dijo, muy dulce.

¡Acompañada!