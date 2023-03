Una participante de MasterChef sonrojó a Germán Martitegui: "Soñé con vos, sentía que tu voz me llamaba"

Sin tapujos para contestar las preguntas de Wanda Nara en MasterChef, Silvana Díaz sonrojó a Germán Martitegui frente a todos los presentes al contarle que soñó con él.

“Soñé con Germán”, confesó la participante. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

“¡Ya empezamos!”, atinó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

“Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante.

Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

EL GRITO DE WANDA NARA AL VER FUEGO EN LA COCINA DE UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

A poco de debutar en la conducción de MasterChef con los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Wanda Nara protagonizó un momento de tensión al acercarse a ver el plato que estaba preparando uno de los participantes.

“¡Ojo, Rodri!”, se escuchó gritar a la conductora, al ver que un papel que tenía el bioquímico Rodrigo Salcedo se estaba quemando sobre su cocina. Y agregó, tratando de sortear el mal momento: “Te desconcentre y casi incendiamos todo”.

“Estamos bien. Traté de apagarlo rápido y por suerte no paso a mayores”, se tranquilizó el concursante, quien le imprimió risas y humor a la escena que se vio en el programa que se transmite por Telefe.