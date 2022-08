Pampita reveló por qué su mamá no aparece en su reality tras las versiones de tensión: "Ella vive una vida tranquila en La Pampa"

Desde que Pampita saltó a la fama, su vida personal y familiar no elude el interés de la prensa. Incluso, ella muestra su intimidad en sus redes sociales y en su reality show, en el que brilla por su ausencia su madre, Tania Dos Santos.

Pía Shaw aprovechó la presencia de la modelo y conductora en LAM para preguntarle el motivo por el cual su mamá no apareció en ningún capítulo de Siendo Pampita, y Carolina lo argumentó con contundencia.

Más sobre este tema Fuerte relato de Pampita al hablar de cómo cambió su vida tras separarse de Benjamín Vicuña

"No lo elige. Al igual que mi hermano y mi hermana de La Pampa. Viven una vida retranquila y que alguien los vea, estar expuestos...", contestó la modelo, con simpleza y dejando en claro que con su mamá está todo más que bien luego de versiones de conflictos en el pasado entre madre e hija.

"No lo elige. Al igual que mi hermano y mi hermana de La Pampa. Viven una vida re tranquila". G-plus

En ese marco, Pampita agregó: "El año pasado mi mamá estuvo mucho en Buenos Aires, en todo mi embarazo me acompañó. Está en todos los momentos especiales".

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE PAMPITA CON SU MAMÁ?

Lejos de las diferencias que supieron salir a la luz entre Pampita y Tania Dos Santos, la conductora dio detalles de su vínculo con su mamá, tras mudarse a Buenos Aires con tan tolo 16 años.

Más sobre este tema Pampita, íntima: "Si hay algo de lo que me arrepiento es de que cuando estuve soltera no hice 'tanto'"

"De chica, ¿tuviste una relación tensa con tu mamá? ¿Cómo la definirías?", le preguntó Ángel de Brito a Pampita.

Acto seguido, la modelo contestó: "No fue tensa. Sí me vine muy joven a Buenos Aires. A los 16 años. Ella tenía miedo. No sabía cómo iba a mantenerme. '¿De qué vas a vivir?', me decía. No me podían ayudar económicamente. Y era mucho vértigo. Pero yo necesitaba estar acá. No me alcanza con La Pampa. Quería triunfar en algo".