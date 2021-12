Pampita habló del saludo a Benjamín Vicuña por su cumpleaños: "Me pareció relindo todo lo que mis hijos le decían"

Los 43 años de Benjamín Vicuña tuvieron un especial mensaje de Pampita por su cumpleaños. La jurado de ShowMatch compartió el video que le hicieron sus hijos para el actor y contó por qué decidió compartirlo.

“Me pareció relindo de mis hijos todo lo que le decían. Cómo lo valoraban como papá y lo quise compartir”, aseguró la animadora sobre el tierno gesto que tuvieron Bautista, Beltrán y Benicio.

Un día antes la modelo había compartido en las historias de Instagram las dulces palabras que tuvieron sus nenes. “Feliz cumpleaños, Benjamín Vicuña Mori”, puso, en el video dedicado a su expareja.

Los mensajes de los hijos de Benjamín Vicuña por su cumpleaños

“Papá, te hacemos este video porque te queremos mucho y feliz cumpleaños”, comenta Benicio, el hijo más chico de la conductora con el actor.

El más grande por su parte saludó a su padre y pidió disculpas. “¡Feliz cumpleaños! Le quería enviar un saludo al mejor papá del mundo que me enseñó todo lo que sé: cómo le tengo que hablar a la gente, cómo jugar al fútbol. Todo lo que aprendí fue gracias a vos. Te amo mucho”, asegura Bautista.

“Ya sé que a veces no estoy mucho tiempo en casa. No es porque no te quiero ver, porque la paso muy bien con vos sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta”, reconoce.

Por su parte Beltrán Vicuña le dejó más palabras de amor. “Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste como andar a caballo, cuando la pasamos muy bien en tu casa, por cuidarme, por ayudarme a andar en bici, por mimarme tanto y por todo lo que me diste”, dijo el nene del medio de la conductora. ¡Muy linda sorpresa!