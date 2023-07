Pamela David reveló el motivo por el que puso en duda ir a los Martín Fierro: "Me daba culpa"

Con total honestidad, Pamela David contó en Desayuno Americano que puso en duda su asistencia a la entrega de premios Martín Fierro 2022 y reveló el personal motivo.

"No sé qué hacer el domingo con los Martín Fierro. Ayer recuperé mi invitación", dijo la conductora de América.

Mirando a cámara, Pamela continuó: "La fiesta de la televisión es lo más lindo que hay para nosotros. Es una fiesta a la que hay que ir, pero me daba culpa".

Foto: web.

EL MOTIO POR EL QUE PAMELA DAVID PUSO EN DUDA SI IRÁ A LOS MARTÍN FIERRO

"Me da cosa porque yo el año pasado no estuve al aire. Pero voy a ir a grabar todos los chismes para este programa... Me daba culpa, cosa", contó Pamela David, sincera y destacando que su vuelta a la TV con Desayuno Americano fue en 2023.

Tras la insistencia de sus compañeros para que se haga presente, el 9 de julio en el Hotel Hilton para disfrutar de la premiación, la conductora aflojó y agregó: "Es más, voy a ir con cero presiones, a comer y a tomar algo".