Pamela David argumentó por qué China Suárez es la más cuestionada de la farándula: "Porque es la mujer más envidiada y más libre"

A menos de una semana de confirmarse la separación de China Suárez y Rusherking, Pamela David argumentó por qué la actriz es una de las mujeres más cuestionadas de la farándula.

La opinión de la conductora de Desayuno Americano se dio en medio del debate que se instaló en las redes y en los medios, respecto al costoso auto que Rusherking le regaló a la China, semanas antes de finalizar el noviazgo.

"Siempre le pegan a la China. Por lo que sea, le pegan. No hay nada que nos venga bien. Es como la mujer más envidiada de la farándula". G-plus

PAMELA DAVID ARGUMENTÓ POR QUÉ CHINA SUÁREZ ES LA MÁS CUESTIONADA DE LA FARÁNDULA

Julieta Navarro: -La información que circula es que la China va a devolver el auto no por un gesto altruista, sino porque está muy cansada del debate que se está dando con el auto…

Pamela David: -Siempre le pegan a la China. Por lo que sea, le pegan. Si no se lo devolvió, es un "ay, no le devolvió". Ahora que le devuelve, es un "para qué le devuelve". No hay nada que nos venga bien con la China. Es como la mujer más envidiada de la farándula. Luisa, la China devolvió el auto. ¿Vos qué pensás?

Luisa Albinoni: -Yo creo que lo devolvió por todo lo que se armó, para demostrar que no hay ningún interés. Pero le dan con un caño porque es hermosa, porque es envidiada.

Pamela David: -Porque es libre. La China debe ser de las más libres de todas. Nadie se enoja con otros…