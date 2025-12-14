La Argentina Comic Con volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados del año. El fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, el Centro Costa Salguero fue el punto de encuentro de más de 100.000 personas, que participaron de la edición número 20 del encuentro geek más importante del país, la segunda realizada en 2025.

Durante tres jornadas intensas, el público disfrutó de una agenda cargada de actividades, figuras destacadas y propuestas pensadas para fanáticos de todas las edades, reafirmando el crecimiento constante del evento.

INVITADOS DE LUJO Y PANELES EXCLUSIVOS

El main stage fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con la presencia de figuras internacionales y talentos que marcaron a distintas generaciones. Entre los invitados más ovacionados estuvieron Evie Templeton e Isaac Ordonez, protagonistas de Merlina.

También dijeron presente Tatul Bernodat, Azul Bötticher y Karin Zavala, las voces oficiales del fenómeno Las Guerreras del K-POP, y Humberto Vélez, Luis Carreño y Alicia Vélez, responsables de personajes icónicos que dejaron huella en la cultura pop.

Además, el público pudo disfrutar de dos paneles especiales: el festejo por los 10 años de Kryptonita y la presentación de La huella del oro, una nueva producción destinada a HBO Max y Adult Swim.

MÚSICA EN VIVO Y HOMENAJES INOLVIDABLES

La música volvió a ocupar un lugar central en la Comic Con. Entre los shows más destacados se encontraron Reservoir Songs, con un homenaje a las películas de Quentin Tarantino; Kakahuates Rock, a cargo de Luis Carreño junto a Delorean Zeta; y Sonando al Unísono, un espectáculo sinfónico dedicado a los grandes clásicos del cine.

El cierre musical estuvo a cargo de Beyond the Game, un recorrido por la música de videojuegos interpretado por la Orquesta de la Ribera, que hizo vibrar al público.

COSPLAY: TALENTO Y CREATIVIDAD EN ESCENA

Como ya es tradición, el mega concurso de cosplay se realizó todos los días del evento en el escenario principal. Allí, los mejores cosplayers del país desplegaron creatividad, dedicación y talento, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados por los asistentes.

Con una convocatoria masiva y propuestas que combinaron cine, series, música y cultura pop, la Argentina Comic Con diciembre 2025 cerró otra edición histórica, dejando en claro que el fenómeno sigue creciendo año tras año.