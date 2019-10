La palabra de la mamá de Flor Vigna, tras la separación de Mati Napp: "Yo vi amor entre ellos"

Ni bien Flor Vigna desmintió su separación con Mati Napp, rápidamente, el coach aclaró que ya no está en pareja con su compañera de baile del Bailando. Sorprendió al destacar que jamás estuvo "de novio" con ella y explicó que su relación era "libre".

Al igual que los fans de la expareja, la mamá de Flor, Viviana Pereyra, lamentó la ruptura. Y en diálogo con LAM, contó que le cuesta creer en la separación: "Yo eso lo quiero escuchar ahora... (por parte de ellos). El domingo ella me dijo que se iba a ver con Mati...".

También, Vivivana contó que antes de que se hiciera pública la separación, tuvo una signifivativa charla con Flor y deslizó que la notó súper enamorada del coach: "El sábado y domingo hablé con ella, hablamos un montón de mujer a mujer. Y yo sentí que ella lo quería, que había amor entre ellos".

Para que no quedaran dudas, la mujer remarcó: "Percibo que hay amor entre ellos. No me meto y como no vive más conmigo... Pero me cuesta, me cuesta. Esto debe ser una pausa".

Sin embargo, antes de terminar con la entrevista, ¡apareció Mati! Mirándolo directamente a él, Vivana sostuvo: "No puede ser, no puede ser esto". Y con ánimos de desdramatizar, Napp cerró: "Con Flor nos queremos demasiado".