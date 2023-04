La palabra del carpintero de Cinthia Fernández tras el escándalo con sus vecinos después de que le rompieran la puerta: "Eso pasó por el sacudón"

En medio del escándalo que vivió Cinthia Fernández después de que un joven rompiera la puerta de su casa (y ella fuera acusada de responder tirando gas pimienta a varios vecinos), el carpintero que fue a ver los daños dio su palabra.

“Si esa chapita, el tornillo de abajo hubiese estado firme, atornillado como tendría que haber estado, no se hubiese roto nada. La causante es el tornillito ese chiquito, uno cortito, que no atornillaba, estaba flojo. Yo, por eso, le puse uno más grande, uno más largo para que llegue a apretar”, comenzó diciendo el profesional, en referencia a la casa donde vive Cinthia con Charis, Bella y Francesca, las hijas que tuvo con Matías Defederico.

“El que hizo la puerta, el que puso el picaporte, se ve que para tapar los agujeritos, cuando le metió máquina de agujerear para calar, caló de más y quedó muy finito, y por eso quedó débil. Y se ve que le puso masilla para tapar los agujeros que quedó y después pintó todo de negro”, agregó en un audio que pasaron en A la tarde.

Y cerró: “Pero no es que con la masilla pegaron la madera, la madera no es que estaba rota, se rompió por el sacudón. Pero estaba muy débil por esto que te digo, porque estaba mal hecho. La síntesis es que el que le puso ese picaporte, se lo puso mal y por eso, con esa patada se rompió”.

PAMELA DAVID DEFENDIÓ A CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS EL ESCÁNDALO CON SUS VECINOS

Pamela David defendió a Cinthia Fernández en Desayuno Americano tras el escándalo con sus vecinos. “Me acusaron que pasé los teléfonos de los vecinos a los programas de televisión”, explicó la panelista.

Entonces, Pamela aseguró: “No, negamos rotundamente, pero sí me voy a reservar la fuente que nos pasó los contactos. No es Cinthia Fernández quien nos pasó”.