Los padres de L-Gante, juntos por primera vez en un móvil en el cumpleaños del cantante: "Tenemos buena onda"

Este 5 de abril, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante cumplió 23 años y lo celebró de una manera que no hubiera imaginado doce meses atrás: con su familia unida, en especial sus padres, Claudia y Miguel Ángel, que hasta le dieron un móvil a Karina Mazzocco juntos.

Elián se reencontró públicamente con su padre tras una serie de móviles de A la tarde en los que ambos comenzaron reprochándose mutuamente la falta de contacto, y terminaron conviniendo la fecha para comer un asado juntos.

La situación se arregló a instancias de Samira, la media hermana de L-Gante, que acercó al joven con su padre tras un show que brindó en Entre Ríos para que se concretara la reconciliación definitiva.

El panelista Diego Esteves se convirtió en cronista ocasional, invitado por la familia del cantante a cubrir el evento que se realizó en un campo de Carlos Keen. Allí encontró a Claudia, Miguel Ángel y Samira charlando amigablemente en una terraza.

Más sobre este tema Tamara Báez fue a un cumple familiar con L-Gante: compartió fotos y reveló cómo le dice en la intimidad Tremendo mensaje de Tamara Báez a las mujeres que decían ser sus amigas: "Se les cae la tanga por mi ex"

LOS PADRES DE L-GANTE SE MOSTRARON JUNTOS EN UN MÓVIL EN VIVO EN EL CUMPLEAÑOS DEL CANTANTE

“Me apuró de una a que me quede al cumpleaños. Yo tenía otras cosas que hacer, pero después de que la vi a ella y me quise quedar... Siempre hubo magia entre nosotros”, bromeó Miguel Ángel, dejando de lado años de no hablarse.

“Entre nosotros hay buena relación, hay buena onda. Pasaron cosas que una trató de superarlas y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener buena relación, para adelante”, explicó Claudia, en plan buena onda.

A la hora de contestar si volverían a estar juntos a esta altura de sus vidas, ambos optaron por el humor. “Ella tendría que darme la oportunidad. Pero dentro de poco ya voy a ser bisabuelo...”, dijo Miguel Ángel,

“Tenemos una relación que hasta acá está todo bien, tranquila. Pero ver si tenemos otro tipo de relación y sabés qué... bueno, ya no tiene más pelo, así que no puedo agarrarlo de los pelos...”, dijo la mamá de Elián, con el mismo humor.