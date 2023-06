El nuevo posteo de Jorge Rial junto a su nieto tras las fuerte declaraciones de Morena: "El amor de verdad es indestructible"

Si bien Morena Rial fue letal con sus declaraciones después de que su papá, Jorge, comparta en las redes una captura de su videollamada con Francesco (el hijo que la joven tuvo con Facundo Ambrosioni), el conductor fue por más.

De vacaciones en Europa con su pareja, María del Mar Ramón, el conductor volvió a dar que hablar tras plasmar en Instagram Sotries una nueva imagen en la que se lo ve muy sonriente con su pequeño nieto.

Además, Rial acompañó la fotografía con una especial frase ¿dedicada a Morena?: “El amor de verdad es indestructible", se leyó en la publicación, sentando su firme postura sobre lo que siente por Francesco en medio de la guerra mediática que mantiene con la mamá del niño.

Foto: Captura de Instagram Stories

MORENA RIAL ASEGURÓ QUE JORGE LA AMENAZÓ CON QUITARLE LA TENENCIA DE FRANCESCO

Lejos de que su vínculo con su papá, Jorge, logre conciliar una tregua, Morena Rial redobló la apuesta y reveló que el periodista amenazó con quitarle la tenencia de Francesco, el pequeño de 4 años que tuvo con Facundo Ambrosioni.

“Tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, lanzó la joven en su visita a A la tarde.

Tras escucharla, el panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, sorprendió al dar más detalles sobre este tema: “De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, le recordó a Morena.

Por último, y ante el asombro del panel, la entrevistada confirmó las palabras de Facundo y cerró, tajante: “. No sé si lo dijo enojado o no enojado. No es la primera vez que me lo dijo, solo que esta vez lo grabé y lo tengo”.