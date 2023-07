"No tiene herramientas": Ángel de Brito cuestionó fuerte a Florencia de la Ve por su entrevista con Jey Mammon

La reaparición de Jey Mammon en la televisión para darle una entrevista mano a mano a Florencia de la Ve en Intrusos dio muchísimo que hablar. Yanina Latorre manifestó su disconformidad por cómo entrevistar al exconductor de La peña de Morfi y Ángel de Brito estuvo de acuerdo.

El periodista, a través de sus stories de Instagram, respondió preguntas de sus seguidores y en una calificaban de “retibia” la postura de la conductora al abordar la nota con el actor. ¡Y él no anduvo con vueltas!

“Flor aún no tiene herramientas para una entrevista así”, se despachó, sin matices. “Fue un acuerdo para no tener una demanda”, reveló, sobre el juicio millonario que buscaban evitar. ¡Tremendo!

Foto: Instagram Stories

YANINA LATORRE LE CONTESTÓ A JEY MAMMON Y CRITICÓ A FLORENCIA DE LA VE

La entrevista que Jey Mammon le concedió a Intrusos este miércoles fue tema de un largo debate en LAM, donde Ángel de Brito acusó a Flor de la Ve de haberle dado “un baldazo de lavandina” al humorista, lo que generó una fuerte reacción de Yanina Latorre.

"Flor aún no tiene herramientas para una entrevista así". G-plus

En Intrusos, Jey Mammon le dijo a Yanina, sin nombrarla explícitamente, que le “hubiera gustado verla en la mediación judicial” y recordó las fuertes frases de la panelista mientras estaba a cargo del ciclo de Ángel.

Latorre afirmó que “no le llegó la notificación”. “Estaría buenísimo que me nombre, porque yo digo todo con nombre y apellido, me hago cargo de lo que digo y hablé de él siempre, e iría a la mediación. No me retractaría de nada y también le diría que opiné e hice mi trabajo”, afirmó.

YANINA LATORRE LE CONTESTÓ A JEY MAMMON Y CRITICÓ FUERTE A FLOR DE LA VE

Tras reconocer que “si hubiera sido notificada, Jey tendría la notificación firmada”, Yanina apuntó directamente contra Flor de la Ve por su actitud conciliadora en la entrevista a Mammon.

“¿Cómo te sentás a conducir un programa, y sos un ser creíble por tu lucha, defendés una causa como la de Lucas Benvenuto y te emocionás, llorás y lo entendés porque hablás con él, y después te sentás a tratar de ayudarlo a Jey? Yo no podría hacerlo, me darían ganas de vomitar”, dijo, crítica.

“Lo mejor que tenemos los comunicadores es la credibilidad. Yo siempre voy por la misma línea, no me desdigo ni cambio de bando. Yo me basé siempre en una denuncia judicial que hubo y el que la tuvo primero Jorge Rial, y a él no le mandó nada, y él también opinó fuerte”, agregó Yanina. G-plus

“El relato de Jey es confuso porque acusa a Lucas de haber montado una operación por despecho, por haberlo dejado. Lucas fue citado por Karina Mazzocco en el contexto de la banda de pedófilos de Marcelo Corazza (SIC) porque él había desbaratado dos bandas de ese tipo”, cerró la panelista.