Nicole Neumann enamoró con un look romántico: mini vestido de encaje y botas texanas de caña alta

Antes de salir al aire en Los 8 escalones del millón, Nicole Neumann enamoró a sus fans con su look más romántico. La modelo aprovechó las bajas temperaturas para lucir su vestido de mangas largas favorito.

"Llegó el frío y no me pude resistir a este look tan amor", expresó la modelo, al pie de las fotos en las que se la ve luciendo una prenda de color beige, súper delicada, con múltiples capas que le otorga un volumen único.

Nicole lució un vestido beige de mangas largas y encaje, que le llega aproximadamente hasta la altura de las rodillas. El vestido se destaca por sus múltiples volados en las mangas, la falda y la pechera, que cuenta con un lazo negro que recorre su cuello.

LA IMPORTANCIA DE LOS ACCESORIOS

Para cortar con la dulzura y volver el look mucho más canchero, Nicole sumó un cinturón negro de eco cuero que, además, marca su cintura.

Y unas espectaculares botas texanas, del mismo color, de caña altísima.