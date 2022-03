Nazarena Vélez recordó por qué comenzó a tener parejas después de enviudar: "Me estaba volviendo loca"

El suicidio de Fabián Rodríguez en 2014 partió la vida de Nazarena Vélez para siempre. En su rol de “angelita” en LAM, la exvedette se mostró súper sincera a la hora de hablar de su viudez y sus motivos por los que comenzó a tener pareja, tras el golpe por la muerte de su marido.

“Fuiste muy juzgada cuando retomaste la vida amorosa después de los de Fabián”, indagó Ángel de Brito a su flamante panelista. “Eran manotazos de ahogado. La verdad es que Santiago es la primera pareja de la que yo me enamoré después de los de Fabián”, se sinceró, sobre su relación con Santiago Caamaño.

“No soportaba la viudez. No soportaba la manera, no soportaba estar sola en mi casa y me estaba volviendo loca. Yo sentía que me iba a volver loca”, aseguró. “Estaba con una gran oscuridad y la estaba pasando muy mal”, afirmó.

"Los chicos me hicieron dar cuenta. Barbara no quería salir, el Chino igual y estaban todos en el bajón en el que yo los estaba metiendo. Ahí dije ‘bueno, ya está’". G-plus

NAZARENA VÉLEZ, A FLOR DE PIEL SOBRE SU VIUDEZ DE FABIÁN RODRÍGUEZ

“Yo sentía ‘no puedo quedarme acá una noche más’. Así que fue como ‘bueno, conozcamos a alguien’”, reconoció.

“Yo recién me enamoré cuando asumí que era viuda”, concluyó.