Nazarena Vélez, impactada con el mensaje que Tatiana Schapiro le habría enviado a Silvia D'Auro: "Qué fuerte"

Fernanda Iglesias descolocó en vivo a Nazarena Vélez al dar detalles del romance clandestino que Tatiana Schapiro tuvo con Jorge Rial, cuando el conductor estaba casado con Silvia D'Auro.

Iglesias no solo reveló intimidades del affaire, también contó el supuesto mensaje que Schapiro le habría mandado a D’Auro, casi 20 años atrás.

NAZARENA VÉLEZ, IMPACTADA CON EL MENSAJE QUE TATIANA SCHAPIRO LE HABRÍA ENVIADO A SILVIA D'AURO

Fernanda Iglesias: -La historia la sé porque me la contó Silvia D'Auro. Me dijo que una vez entró a una oficina y lo vio a los arrumacos. Ellos no estaban separados. Silvia me contó los mensajes que le mandaba (Tatiana) y te puedo decir algún textual. Uno de los mensajes que le mandó decía: “Dejanos vivir nuestro amor".

Ángel de Brito: -¡Ay! ¡Es muy (Alberto) Migré! "Dejanos vivir nuestro amor", le dijo a la esposa.

Nazarena Vélez: -¡Qué fuerte! Se lo mandó a la mujer, a la esposa.

Yanina Latorre: -En su momento, a mí me llegó lo mismo.

Fernanda Iglesias: -Eso me lo contó Silvia D'Auro. Lo hablamos fuera de la nota que le hice.

Nazarena Vélez: -Capáz que ya se estaban separando. Entonces le dijo "no te metas más".

TATIANA SCHAPIRO NEGÓ HABERLE ESCRITO A SILVIA D’AURO

Siendo foco de noticias, Tatiana Schapiro le escribió a Ángel de Brito, mientras el conductor estaba en vivo en LAM, y dio su versión de los hechos.

"Me está escribiendo Tatiana Schapiro y me dice lo siguiente 'yo no tuve ningún problema de hacerme cargo de lo que tenía que hacerme cargo, pero están diciendo una barbaridad de cosas que no son'", expuso Ángel.

Acto seguido, el conductor reprodujo otro textual de Schapiro: "Jamás llamé a la mujer de nadie y nunca fue un secreto... Jamás les escribí a Silvia ni a Morena, jamás en mi vida".