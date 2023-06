Nazarena Velez desmintió el romance con Jorge Rial pero nadie le creyó

Este lunes Morena Rial irrumpió en A la tarde con una serie de revelaciones sobre la vida de su padre, y entre las muchas cosas que contó, dio a entender que Jorge y Nazarena Vélez eran “muy cercanos”, lo que ocasionó que Mariana Loly Antoniale le hiciera una escena de celos.

“Romance no, eran ‘amigos’… Bueno, andaban ahí”, dijo Morena. “No sé si era formalizado, pero hemos viajado a verla a los teatros a verla en familia, felices”, agregó, y explicó que todo eso ocurrió a poco de que Nazarena enviudase de Fabián Rodríguez.

“No mintió en nada de lo que dijo”, sentenció Nazarena Vélez este martes en LAM cuando Ángel de Brito puso al aire el video, pero aseguró: “No salí nunca con Rial”. “Todos sospechaban porque él estuvo muy al lado mío cuando pasó lo de Fabián y de verdad viajó a Uruguay, a Rosario y nos encontrábamos y nos veíamos”, explicó.

“¿Y por qué viajaban?”, quiso saber De Brito, a lo que Nazarena contestó con mucha naturalidad: “Porque querían estar cerca porque sabían que la estaba pasando muy mal. Él estaba mucho más cerca porque compartíamos abogado y él sabía un montón de cosas sobre como la estaba pasando yo, especialmente en lo económico”.

Más sobre este tema Nazarena Vélez recordó un polémico llamado de Jorge Rial: "Me preguntó mi altura y me dijo que me estaba preparando el cajón" La respuesta de Nazarena Vélez a Jorge Rial: "El golpe bajo no fue para mí, fue para mi hijo de 11 años"

NAZARENA VÉLEZ ASEGURÓ QUE NUNCA SALIÓ CON JORGE RIAL, PERO NADIE EN LAM LE CREYÓ

“Entiendo que todo el mundo piense que salí con él”, asentó Nazarena. “De todas formas, yo soy una dama. No pasó nunca nada con él, pero si en algún momento, con él o con otro tenía un gar… u otra cosa, no lo contaría porque soy una dama”, dijo la exvedette.

“Me confundís”, la frenó De Brito. “No, porque hoy me volvieron loca con ‘contá, contá’ y no tengo nada para contar”, y explicó que su argumento de dama honorable es “para que no la sigan torturando”.

“Son dos respuestas distintas. ‘Si pasó no lo voy a contar’ es una. ‘No pasó’ es otra totalmente distinta. ¡Pará! Me estás dando las dos respuestas como Estefi Berardi. ¡Dame una! ‘Elige tu propia aventura’ ¿Cómo es?”, le reprochó De Brito. G-plus

“Te doy las dos respuestas porque eso ha pasado con otras personas también eso de ‘te garc.. a’. Si me gar… a alguien no lo cuento. Lo cuento si es una relación. No lo contaría nunca, pero no pasó”, cerró Nazarena, antes de que More Rial ingresara al estudio.