Los motivos por los que la demanda de Indiana Cubero contra Nicole Neumann fue rechazada

Tras dos días de rumores y especulaciones, Yanina Latorre reveló que Indiana Cubero no denunció a Nicole Neumann en la Justicia como se había dicho, sino que Fabián Cubero y su abogada solamente presentaron la grabación de las discusiones y su transcripción.

En LAM, Yanina contó que habló con Nicole, con quien tiene una relación de amistad, y que la modelo no estaba al tanto de una demanda, algo que le confirmaron los abogados de la modelo, aunque contó que hubo una presentación.

“Lo que intentó Cubero con su abogada es presentarse con estos audios. Intentaron presentarlos y denunciar, pero la jueza no les tomó la denuncia”, señaló Yanina, en tanto que la doctora Mariana Gallego qué es lo que ocurrió realmente.

MARIANA GALLEGO ASEGURÓ QUE NO HAY DENUNCIA DE INDIANA CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

“Se mostró una lista de expediente judiciales, entre los cuales había uno que era sobre ‘protección contra la violencia familiar’”, explicó la letrada, que señaló que “el hecho de que exista un listado así, no implica que ante la mera denuncia la Justicia reaccione”.

Gallego indicó que “hay un análisis previo” de la Justicia antes de dar curso a una demanda, y que “el argumento básico de la denuncia es un audio en el que supuestamente una adolescente grabó a su mamá y luego alguien lo transcribió y lo acompañó”.

“Conozco a las juezas de Pilar. (Silvia) Sendra y (Sandra) Veloso son sumamente profesionales, y no creo que hayan desestimado una denuncia por favoritismo. Acá entendieron que se trataba de una discusión de una nena adolescente con su mamá y que se estaba utilizando esto para pelear otras batallas”, cerró la esposa de Mauricio D´Alessandro.

YANINA LATORRE CONTÓ UN DURO ANTECEDENTE EN LA ESCALADA DE FABIÁN CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

En este marco, Yanina Latorre retomó la palabra y contó que la Justicia le impuso una multa a Fabián Cubero porque “revocó, sin fundamento alguno, una autorización de viaje, y después las chicas fueron y dijeron ‘quiero viajar’”.

“Cuando pasó que revocó de la nada los permisos de las chicas para salir del país, Nicole lo apela, van todos a la Justicia y él se presenta diciendo que no quiere que las hijas viajen porque ella era violenta, relató la panelista de LAM.

“Intentó ahí la primera denuncia. La jueza cita a las niñas y ellas dijeron que querían viajar con la madre (esto viene desde el año pasado), y que la madre no era violenta. Ahí, la jueza les devuelve el permiso y le pone una multa a Cubero”, redondeó, antes de explicar qué pasó con la mayor de las hijas.

“Lo de Indiana fue paulatino porque empezó queriéndose ir. Al principio ella la veía cada quince días, y hablaba, y después fue menor el contacto. De hecho, ella sigue hablando, pero con monosílabos. La nena le habla poco”, reconoció., antes de contar la injerencia que tuvo Cubero en el tema.

“En el juzgado obligaron a un revinculación, Nicole se presentó, pero la nena no porque Cubero dijo que, si él no iba, no se hacía, porque él no quiere que la nena se encuentre sola con la nena ni con la psicóloga”, cerró Yanina.