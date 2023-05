Moria Casán destrozó a Mauro Icardi y puso en escena a la China Suárez: "¿Qué pasó con el agujero asiático?"

Esta semana, Moria Casán opinó a fondo del Wanda Nara y Mauro Icardi en una nota con LAM, en la que emitió filosas declaraciones de ambos, algunas de ellas vinculadas a sus crisis matrimoniales.

Atento a las palabras de la One, el futbolista la cruzó a fondo en redes sociales. "También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida", le respondió Icardi a Moria, luego de que Casán se hiciera eco de sus supuestas infidelidades a Nara.

Recogiendo el guante, Moria fue por más y destrozó a Mauro en un tremendo posteo, en el que puso en escena a la China Suárez, con quien vivió un affaire en 2021.

EL TREMENDO MENSAJE DE MORIA CASÁN CONTRA MAURO ICARDI

"Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca nunca se equivoca".

"Baby, botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio?".

"Por otra parte, ¿no me arrobaste y mandás tweet para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara".

"Me da que sos sometido y cholulo. Y esto me prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over".

"Y el agujero asiático con cannabis lo mareó".

"El decorado botinero se calla".