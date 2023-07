Morena Rial llevará a la Justicia a Ángel de Brito por el robo en LAM: la reacción del conductor

Aunque el robo en los camarines de América se resolvió cuando una amiga y niñera de Morena Rial confesó haber sido la autora de los hurtos, la hija de Jorge Rial planea una contraofensiva e irá contra Ángel de Brito.

“Morena me dijo que accione contra De Brito”, adelantó Alejandro Cipolla, el abogado de la mediática en El run run del espectáculo. “No sé si la contuvieron, pero en LAM hicieron un reality del robo. Lo tendrían que haber denunciado”, aseveró.

“Yo creo que cualquier televidente la acusó de eso. Incluso pusieron las cámaras, no hubo un cuidado. Si lo hubieran hecho, no se hablaba del tema”, cuestionó al ciclo. A través de Twitter, el conductor no se quedó callado.

Foto: Twitter

LA PALABRA DE ÁNGEL DE BRITO DESPUÉS DE QUE MORENA RIAL ANUNCIÓ QUE LO LLEVARÁ A LA JUSTICIA

“Mirá, Angelito. Tanto defenderla y la cabeza de termo actúa así”, fue el comentario de una usuaria de red social, junto a una imagen del programa de Crónica TV, al que reaccionó el periodista.

Más sobre este tema Jorge Rial le envió un mensaje a su nieto Francesco, a quien no ve hace 3 meses por la explosiva pelea con Morena

“Vamos a denunciar a Ángel de Brito”, aparecía en un graph, que valió una contundente frase del animador.

Más sobre este tema La exniñera de Morena Rial confesó que robó en LAM: "Fue por necesidad"

“Estoy acostumbrado”, se despachó Ángel, muy filoso. ¡La que se viene!