Morena Rial y una fuerte declaración a Enrique Sánchez: "Me conociste llorando y me devolviste la sonrisa"

Tras separarse del papá de su hijo, Facundo Ambrosioni -y de haberlo denunciado por violencia de género, solicitando una restricción perimetral- Morena Rial se refugió en el cariño de su familia. Y el apoyo de un amigo de toda su vida, Enrique Sánchez, fue fundamental.

De a poco, el cariño incondicional de los jóvenes fue mutando ¿hasta convertirse en amor? Hoy por hoy, comparten un sólido vínculo que ambos celebran en la red. A través de Instagram, la hija de Jorge Rial posteó una tierna selfie junto a Enrique y le dedicó un sentido mensaje.

"Gracias por hacerme reír cuando todo parecía ser una tormenta sin salida, por dejarme llorar sin sentir vergüenza, por esos abrazos que me das que me hacen sentir segura, por esa mirada que no necesita de rellenos de palabras. Porque me conociste llorando y me devolviste la sonrisa, y eso no sé cómo agradecértelo. Porque siempre respetaste mis decisiones por mas dolor que hayas sentido", comenzó escribiendo.

"Me conociste llorando y me devolviste la sonrisa, ahora vamos por muchísimo más". G-plus

Y súper cariñosa, concluyó sembrando la duda, ¿están a punto de blanquear el noviazgo? "Te quiero con todo mi corazón. Gracias por estar incondicionalmente para mi y mi hijo. Gracias por esta amistad de tantos años, ahora vamos por mucho muchísimo más. Te adoramos con el alma", cerró.