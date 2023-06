Morena Rial contó cómo afectan a su hijo sus problemas con Jorge y con su ex Facundo Ambrosioni: "El nene somatiza"

En medio del explosivo distanciamiento de Jorge Rial, Morena contó en LAM que su hijo Francesco, de 4 años, somatiza el conflicto levantando fiebre y teniendo tos, entre otras dolencias.

En ese delicado marco, la joven aseguró que a su niño también lo afecta mucho no ver a su padre, Facundo Ambrosioni, a quien veía más seguido cuando estaban en Córdoba.

MORENA RIAL CONTÓ LOS RECLAMOS DE JORGE SOBRE FRANCESCO

"El jueves le mandé un audio a mi papá para decirle si quería ir a buscar a Francesco para verlo y me respondió tremendas guasadas en contra mía. Agarré y lo bloqueé. Dije 'voy a hacer que mi hijo te odio'", expuso Morena.

"El nene somatiza la distancia con su padre y somatiza que mi papá le haya hecho una videollamada con la máscara de oxígeno". G-plus

Siguiendo con atención el relato, Ángel de Brito le preguntó: "Vos todavía no habías hablado (mediáticamente), ¿por qué se enojó ese día?".

Y More respondió: "Él piensa que yo no lo quiero llevar al nene al jardín y no es que yo no lo quiero llevar al jardín. Si el nene tiene conjuntivitis, no lo puedo llevar al jardín. Si el nene tiene fiebre, no lo puedo llevar al jardín".

En ese punto del descargo, Morena también contó que su hijo extraña a su papá, Facundo Ambrosioni: "El nene somatiza la distancia con el padre y somatiza que mi papá le haya hecho una videollamada con la máscara de oxígeno (cuando estaba internado en Colombia). El nene somatiza todas las cosas".

"Mi nene es súper inteligente, pero es bebé. Algunas cosas las entiende y otras no. Al somatizar, de alguna u otra manera, las demuestra. Le agarra fiebre, vomita. Es un nene, es débil", detalló.

"Mi papá lo quería ver desde la clínica y lo llamó los 4 días que yo estuve allá con la sonda con la nariz, y mi nene, pobrecito", agregó Morena.

Sumado al conflictivo presente que está viviendo con Jorge Rial, Morena señaló: "Después está la distancia con su padre. Lo veía cada 4 días cuando vivíamos en córdoba. Nos vinimos a vivir acá. No entiende dónde queda su casa. Se me está haciendo un poco complicado".