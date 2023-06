Morena Rial se burló de Mónica Farro para despegarse de los robos en LAM

La semana pasada, una serie de robos que se sucedieron en un camarín que utilizaban algunas “angelitas” de LAM y Mónica Farro, generaron varios comentarios de Ángel de Brito y sus panelistas que colocaron un manto de dudas sobre la invitada de ese día: More Rial.

La joven envió audios, habló con medios y hasta hizo presentaciones en otros ciclos de América en los días siguientes, pero sin prestar mucha atención a estas acusaciones, aunque este lunes explotó en A la tarde.

“Yo Estoy muy tranquila porque sé que no fui, así que que hagan y que hablen lo que quieran”, dijo More frente a Karina Mazzocco, y aseguró que ya no brindará “más notas para ellos”. Sin embargo, cuando le preguntaban si le dolía que la trataran como sospechosa, More polemizó al respecto.

Más sobre este tema Estefi Berardi contó detalles del robo que sufrió en los camarines de LAM: "Hay cámaras" Llamativo posteo de Loly Antoniale en medio del escándalo de Morena Rial con su papá: "Bendigo mi vida"

MORE RIAL, PICANTE A LA HORA DE HALAR DE LAS SOSPECHAS QUE RECAEN SOBRE ELLA POR LOS ROBOS EN LOS CAMARINES DE LAM

“Con todo lo que hablan, no me extrañaría, ¿pero cuánto le podés sacar, sin desmerecer, a Mónica Farro?”, preguntó Morena, en demérito de una de las afectadas. “Yo soy Morena Rial y voy a comprarte a un local con la tarjeta de Mónica Farro. Me vas a decir ‘pibita, estás loca’”, ejemplificó.

“No entré yo sola al camarín. No echo culpas a nadie porque está mal, pero a todos los que me echaron la culpa los voy a denunciar porque acusar a una persona sin tener una prueba, no se hace”, agregó Morena.

“Estoy tranquila, tengo cosas más importantes. Yo creo que la semana pasada se hablaron temas más fuertes, pero se preocupan por una tarjeta. No me interesa, porque sé que yo no hice nada”, señaló la joven, y cerró con un ejemplo que le da la razón.

“Vine cuatro días seguidos acá, estaban todos los camarines abiertos y no desapareció nada, justo vengo un día a LAM y ¿desaparece algo? ¡Dale!”, dijo, sobre las estadísticas que apoyan sus dichos.