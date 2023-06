Morena Rial aseguró que el dinero y la riqueza no le interesan: "Soy feliz en una villa"

La explosión mediática de Morena Rial de las últimas dos semanas la expuso a críticas de todo tipo, sobre todo luego de que declarara que Jorge Rial y Silvia D'Auro no la habían criado para ser cajera de supermercado.

"A mí no se me cae un anillo… Me criaron en un country, todo lo que ustedes quieran, pero yo soy más feliz en una villa en Córdoba", enfatizó la madre de Francesco Benicio Ambrosioni (4).

Ahí, se diferenció de su familia adoptiva: "Prefiero mil veces el amor, el cariño. Es así".

Más sobre este tema Facundo Ventura reveló el explosivo mensaje que Jorge Rial le envió a Morena en medio del conflicto

"Para mí la plata no vale", remató Morena Rial picante contra Jorge Rial, su papá.

MORENA RIAL MARCÓ UN FUERTE CONTRASTE CON SU PAPÁ, JORGE RIAL

Por otra parte, Morena Rial fue contundente respecto de la forma de criar a Francesco, en un explosivo contrapunto con Jorge Rial.

Más sobre este tema Viviana Canosa se puso del lado de Morena Rial en el enfrentamiento con Jorge Rial: "Hay que ponerse en sus zapatos"

"Todo lo que a mí no me dieron yo se lo voy a dar a él", afirmó.

Más sobre este tema Llamativo posteo de Loly Antoniale en medio del escándalo de Morena Rial con su papá: "Bendigo mi vida"

Luego, continuó: "Más allá de que no le va a faltar nunca nada material, porque voy a hacer lo necesario. Si tengo que salir a trabajar lo voy a hacer"

"Si tengo que salir a trabajar lo voy a hacer". G-plus

Al final, Morena castigó a su padre y mimó a su hijo: "Amor nunca le va a faltar".