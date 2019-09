More Rial borró de Instagram todas las fotos con su amigovio Enrique Sánchez: ¿crisis?

Fotos a puro mimo, románticas dedicatorias en las redes y viajes a solas. Todo indicaba que More Rial había vuelto a apostar al amor tras ponerle punto final a su noviazgo con Facundo Ambrosioni, con quien tiene a su hijo Francesco (5 meses). Sin embargo, la joven sorprendió al tomar una drástica decisión.

Luego de plasmar en su muro de Instagram varias postales acompañada de Enrique Sánchez en las últimas semanas, con quien pareció haber iniciado una historia de amor tras una larga amistad, la hija de Jorge Rial optó por eliminar todos aquellos posteos en donde aparecía junto a él, dejando únicamente sus selfies y retratos junto a su bebé. Algo similar había hecho tiempo atrás con sus exparejas.

Si bien Morena no habló directamente de su llamativo gesto 2.0, en Instagram Stories subió varias frases que darían cuenta de su estado anímico: "¿Y qué pasó? Nada, le demostré mucho, se agrandó y creyó que estaría toda la vida detrás suyo", dice una de sus publicaciones.

"Se murió una plantita de tanto que le daba agua. Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado. No hay mal que dure 100 años, ni pena que una amiga no cure", se lee en otras dos stories que compartió con sus seguidores.

Por el momento, tanto More como Enrique se siguen mutuamente en Instagram. Incluso, el futbolista no dejó huella en su timeline sobre un posible conflicto entre ellos, ya que las fotografías que subió con ella siguen publicadas.

¿Qué pasó entre More Rial y Enrique Sánchez?

Fotos: Capturas de las stories de More Rial en Instagram.