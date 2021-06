Miriam Lanzoni, muy filosa con Yanina Latorre: "Dice cosas que no son ciertas pero las dice igual, es inimputable"

Tras su paso por Corte y Confección Famosos, Miriam Lanzoni visitó Hay que ver, donde habló de sus vivencias en el reality de LaFlia y dejó filosas definiciones de algunas de las personas con las que trabajó en su carrera. En un ping pong sin desperdicios, la actriz recordó su etapa como panelistas de Los Ángeles de la Mañana y aseguró que Yanina Latorre es “una mujer sin filtro que dice cosas que no son ciertas ya que es inimputable”.

“Yanina es Yanina. Es una mujer polémica que no tiene filtro y si te tiene que hacer m!$&# te va a hacer m!$&# y no le importa nada”, aseguró Miriam, en diálogo con Denise Dumas y sus panelistas. “No sé si tiene códigos o no porque no llegué a ese nivel. Sí me ha pasado con ella que dijo cosas que no eran ciertas, pero las dice igual. Para mí que no las piensa. No sé. Hasta te diría que es inimputable ¿viste?”, agregó la actriz.

“Ni siquiera te podés enojar con ella (por lo que dice). Yo particularmente no me tomo las cosas de manera personal, y menos con ella”, aseguró Miriam Lanzoni. “Conmigo se ha metido hasta en cosas de laburo, pero yo creo que la gente lo toma como de quien viene porque Yanina tira cualquier cosa y no le importa. Para mí, no mide las consecuencias. Si empezás una guerra con Yanina Latorre, para mí está perdida porque a ella no le importa”, concluyó la actriz.