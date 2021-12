Mica Viciconte habló de su embarazo con Fabián Cubero: "Mi familia es él y las tres niñas que van a tener un hermano"

El deseo de ser padres de Mica Viciconte y Fabián Cubero se cumplió. En el cuarto mes de embarazo, la ex Combate se refirió a la familia ensamblada que formó con el ex de Nicole Neumann.

"Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", aseguró en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre la llegada de Luca, el nombre que eligieron para su bebé, y la felicidad de las hijas del jugador, Indiana, Sienna y Allegra.

También Mica contó que viene transitando el cuarto mes de su dulce espera sin sobresaltos. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", contó.

Mica Viciconte reveló cómo se enteró que estaba embarazada

La figura de MasterChef Celebrity contó en el ciclo radial de Catalina Dlugi cómo fue el momento exacto en el que descubrió que estaba embarazada.

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el test y me dio positivo", reveló.